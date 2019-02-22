«Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 21 февраля, киевское «Динамо» провело свой ответный поединок в 1/16 финала Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», соперником киевлян был крепкий греческий «Олимпиакос».

После выездной ничьей неделей ранее со счетом 2:2, подопечным Александра Хацкевича достаточно было не сыграть в более результативную ничью, или же не проиграть. Поэтому было понятно сразу, что со стартовым свистком вперед нужно бежать именно грекам для того, чтобы забивать.

И, тем не менее, именно хозяева поля активнее начали встречу, но довольно быстро игроки «Олимпиакоса» выровняли игру, а со временем и вовсе перехватили преимущество. Впрочем, это длилось довольно недолго и абсолютно безрезультатно, ведь у ворот Бойко не было создано абсолютно ничего.

Увидев, что гости не особо спешат нагнетать обстановку у ворот «Динамо», хозяева поля задвигались активно и довольно быстро это принесло свои плоды. На 32-й минуте киевляне закрутили у ворот гостей такую атаку, что соперники не успевали за их движениями. И, как результат, Мыколенко прострелил в штрафную с левого фланга и новобранец «Динамо» Соль в касание отправил мяч в ближний угол чужих ворот. А на последней минуте испанец обязан был забивать второй гол, но из убойной позиции не сумел переиграть вратаря «Олимпиакоса» Са.

Во второй половине встречи «динамовцы» решили сыграть на контратаках, грамотно при этом «засушив» игру, не давая сопернику создавать моменты у своих ворот. И все же на 74-й минуты у гостей был великолепный момент для того, чтобы счет сравнять, но Хассан его упустил. А спустя какое-то мгновение уже киевляне выходили втроем на одного защитника, но Вербич затянул с пасом и перспективная контратака «захлебнулась».

В концовке встречи гости попытались устроить штурм ворот «Динамо», и несколько раз Бойко вынужден был вступать в игру, но до финального свистка счет на табло не изменился — 1:0 в пользу киевлян и по сумме двух встреч именно они идут в следующий этап.

Напомним, в первом матче неделей ранее в Греции команды разошлись миром со счетом 2:2.

Ранее «Фраза» сообщала, что донецкий «Шахтер» прекратил выступления в Лиге Европы, уступив на выезде немецкому «Айнтрахту» со счетом 1:4.