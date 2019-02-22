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«Шахтер» прекращает борьбу в Лиге Европы, с позором вылетев от «Айнтрахта»

«Шахтер» прекращает борьбу в Лиге Европы, с позором вылетев от «Айнтрахта»

Сегодня, 21 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде играл против немецкого «Айнтрахта».

После ничьей в Харькове 2:2 неделей ранее, подопечные Паулу Фонсеки ехали во Франкфурт с четкой задачей — забивать голы, ведь любая ничья меньше 2:2 их не устраивала, что уж говорить о поражении.

Но и хозяева поля знали, что от них требуется, и со стартовых минут грамотно построили свою игру, не давая сопернику особо разогнаться на своей половине. И уже в середине первого тайма немцы дважды расписались в воротах Пятова. На 23-й минуте Йович, воспользовавшись фланговой передачей и грубой позиционной ошибкой Бутко, вывел свою команду вперед. А спустя две минуты Алле уверенно реализовал пенальти за игру рукой Матвиенко в собственной штрафной.

«Горняки» долго не могли прийти в себя и, как результат, на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Айнтрахта».

Вторую половину встречи снова активнее начали немецкие футболисты, и могли забивать еще дважды, но сначала навес Йовича едва ли не от углового флажка едва не обернулся голом, а еще спустя некоторое время все тот же Йович, выйдя на ударную позицию с Пятовым, пробил не точно.

Лишь ближе к середине второго тайма «горняки» начали играть более активно и агрессивно, и на 62-й минуте это принесло свои плоды. Исмаили, получив мяч на левом фланге, прострелил в штрафную и Мораес в касании буквально «прошил» Траппа, сократив отставание своей команды до минимума. А еще спустя несколько минут Марлос мог сравнивать счет, но его удар приняла на себя перекладина.

Футболисты «Шахтера» продолжали нагнетать обстановку на поле и на 78-й минуте перекладина вновь пришла на помощь хозяевам — на этот раз после удара головой Тайсона. А уже через минуту «горняки» пропустили разящую контратаку немцев, которую точным ударом завершил Алле.

После третьего пропущенного гола «горняки», сложилось такое впечатление, смирились с тем, что покидают Лигу Европы, и, как результат, под занавес пропустили еще один гол от Ребича — победа «Айнтрахта» 4:1 и по сумме двух встреч именно немцы шагают в 1/8 финала.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 февраля в первом матче 1/16 финала, который прошел в Харькове, команды разошлись миром 2:2.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, спорт

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