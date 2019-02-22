Минск-2: Кучма рассказал то, о чем никогда не говорил

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему участники «Нормандской четверки» ‒ Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин ‒ не поставили свои подписи под текстом «вторых» Минских соглашений. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », резонансное заявление прозвучало в эфире телеканала «112 Украина».

По словам экс-главы государства, лидеры нормандского формата изначально не верили в выполнение договоренностей и поэтому не хотели брать на себя обязательств,

«Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения... Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи — ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина... О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты», — заявил Леонид Кучма.

По его мнению, на Донбассе «не будет мира ‒ будет замороженный конфликт, который есть сегодня, посредством которого будут влиять на Украину».

Как писала « Фр аз а », Андрей Лесик пояснил, почему власти невыгодно прекратить конфликт на Донбассе мирным путем.

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