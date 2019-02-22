В «Укрзализныце» посетовали на дебет с кредитом и предупредили о подорожании билетов

В текущем году ГП «Укрзализныця» планирует дважды повысить расценки на пассажирские перевозки. Как выяснили журналисты «Фразы», компания терпит колоссальные убытки при существующих ценах на билеты.
Как передает «Укринформ», в финансовом плане «Укрзализныци» предусмотрено двухэтапное повышение тарифов. По словам директора по экономике и финансам компании Андрея Рязанцева, пассажирские перевозки «Укрзализныця» полностью субсидирует из грузовых, тем самым покрывая большой ущерб. В частности, в прошлом году потери компании от пассажирских перевозок составили аж 10 миллиардов гривен.
«К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещения за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен в год», ‒ посетовал Андрей Рязанцев.
Вместе с тем он отметил, что пока не может объявлять, насколько вырастут тарифы, поскольку для этого нужно видеть «соотношение убытков объемам выручки за последние несколько месяцев».
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