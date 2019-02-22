Как выяснилось, в Белоруссии «нашли» гигантские запасы угля и уже успешно «впаривают» его Украине

В 2018 году Республика Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на сумму 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем годом ранее. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на данные республиканского Госстата.

Кроме того, объемы экспорта «белорусского» антрацита в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Как известно, залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита же в Белоруссии нет вообще. Таким образом, единственным источником происхождения этого угля могла стать только его покупка в других странах.

По данным журналистов белорусской службы «Радио Свобода», уголь в Беларусь мог попасть из шахт временно оккупированного Донбасса. В частности, таким образом этот уголь покупает компания «ДТЭК» Рината Ахметова и государственная компания «Центрэнерго», которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

Отмечается, что новой «схемой» поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за «прямой» покупки угля у сепаратистов.

Как писала « Фр аз а », EURACOAL назвал абсурдом заявление Геруса о том, что Украина должна везти уголь из Роттердама.

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