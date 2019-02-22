В сети опубликовали переписку антикоррупционера Шабунина и главы НАБУ

Вследствие утечки информации стала доступной переписка между главой НАБУ Артемом Сытником и представителем Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным, в которой «антикоррупционер» в нарушение действующего законодательства интересуется ходом расследования. Об этом сообщает Realist.online со ссылкой на сайт «Голос інфо», который опубликовал скриншоты переписки.

Как утверждает издание, в приложении к одному из писем, которые Виталий Шабунин направляет Артему Сытнику, есть файл с перечнем конкретных уголовных производств, среди которых отмечены те, где заявителем выступает ОО «Центр противодействия коррупции», а также другие дела, которые Шабунин называет «важными». Также Шабунин просит директора НАБУ о возможности время от времени интересоваться о ходе расследования по этим делам.

«Тема письма „Дела, о которых мы говорили“ свидетельствует об их предварительном обсуждении Артемом Сытником и Виталием Шабуниным. Виталий Шабунин проявил интерес к ряду уголовных производств. В приложении к письму содержится копия заявления на имя директора НАБУ о совершении должностными лицами ряда коммерческих банков Украины преступлений в соучастии с должностными лицами отдельных банков Лихтенштейна и Австрии, а также должностными лицами Национального банка Украины», — говорится в материале «Голос інфо».

Как напоминает Realist.online, «статья 4 Закона Украины „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“ запрещает незаконное вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц в деятельность Национального бюро. Любые письменные или устные указания, требования, поручения и т. п., направленные к Национальному бюро или его работникам, касающихся вопросов досудебного расследования в конкретном уголовном производстве и не предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, являются неправомерными и не подлежат выполнению».