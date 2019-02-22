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Главные новости за 21 февраля 2019 года

Главные новости за 21 февраля 2019 года

Ночью в Киеве горел известный ТЦ. Ночью на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева горел ТЦ Art Mall. Огонь вспыхнул в супермаркете Fozzy.

Немцы назвали Киев самым дешевым туристическим городом Европы. Киев назвали самым дешевым европейским городом для туристов. Сделал это немецкий портал instyle.de на основе данных туристического агентства Travelcircus.

На Пасху украинцы смогут как следует отдохнуть. Грядущей весной у украинцев будет целая неделя выходных по случаю праздников. Международный женский день в этом году припадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать совокупно три дня.

Стало известно, когда население Киева перевалит за пять миллионов человек. Эксперты подсчитали население Киева. Также они сообщили, сколько людей приезжает в столицу на работу.

Украинские коррупционеры наследили в 65 странах мира. Следы украинской коррупции можно проследит в 65 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюрою

Жертвами взрыва газа в столице Бангладеш стали десятки людей. Взрыв газа в столице Бангладеш Дакке и последовавший за ним сильный пожар унес десятки жизней. Последние данные приводят местные спасатели.

Тэги: Киев, общество, здоровье, мир, ЧП, праздники, новости Украины

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