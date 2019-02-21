На Сумщине зафиксирована вспышка опасной заразы

В Сумской области зафиксирована вспышка туляремии. Как выяснили журналисты «Фразы», это опасная инфекционная болезнь.
Проблема в том, что, как сообщает пресс-служба Сумского областного лабораторного центра Минздрава, в нашей стране попросту нет от нее вакцин.
В сообщении говорится, что «из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, было обнаружено положительный результат туляремией в высоких титрах».
Врачи говорят, что это «свидетельствует о необходимости повышенной настороженности как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области».
Также в сообщении говорится: «В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса указанной инфекции».
Отмечается, что «эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды».
Чиновники говорят, что «территория Сумской области относится к одной из самых неблагополучных ензоотичных в стране по туляремии, что обусловлено климатически-географическими особенностями северо-восточной части страны».
Стоит добавить, что туляремия является болезнью как животных, так и человека. Она поражает лимфатическую систему, кожу и селезенку, а также характерна «образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет».
Возбудителем болезни является туляремийная палочка, а ее источник – такте грызуны как ондатры, крысы, мыши, суслики и зайцы. Медики также говорят, что «некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных».
Также «источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями, а в производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.
Как отмечается в сообщении, «передача туляремии от человека к человеку маловероятна».
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