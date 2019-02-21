На Сумщине зафиксирована вспышка опасной заразы

В Сумской области зафиксирована вспышка туляремии. Как выяснили журналисты «Фразы», это опасная инфекционная болезнь.

Проблема в том, что, как сообщает пресс-служба Сумского областного лабораторного центра Минздрава, в нашей стране попросту нет от нее вакцин.

В сообщении говорится, что «из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, было обнаружено положительный результат туляремией в высоких титрах».

Врачи говорят, что это «свидетельствует о необходимости повышенной настороженности как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области».

Также в сообщении говорится: «В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса указанной инфекции».

Отмечается, что «эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды».

Чиновники говорят, что «территория Сумской области относится к одной из самых неблагополучных ензоотичных в стране по туляремии, что обусловлено климатически-географическими особенностями северо-восточной части страны».

Стоит добавить, что туляремия является болезнью как животных, так и человека. Она поражает лимфатическую систему, кожу и селезенку, а также характерна «образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет».

Возбудителем болезни является туляремийная палочка, а ее источник – такте грызуны как ондатры, крысы, мыши, суслики и зайцы. Медики также говорят, что «некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных».

Также «источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями, а в производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.

Как отмечается в сообщении, «передача туляремии от человека к человеку маловероятна».

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