Стало известно, когда население Киева перевалит за пять миллионов человек

Эксперты подсчитали население Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», также они сообщили, сколько людей приезжает в столицу на работу.

В эфире канала «1+1» были приведены данные Главного управления статистики Киева.

Там сообщили, что в прошлом году население города выросло на семнадцать тысяч человек, и сейчас составляет около трех миллионов жителей. По неофициальным же данным, население столицы составляет четыре миллиона человек.

При этом, как сообщается, сразу 560 тысяч человек ежедневно приезжают в Киеве по работе и уезжают обратно.

Также эксперты сообщили, что мужчин в Киеве – 46%, а женщин – 54%, средний возраст жителя города составляет всего 39 лет.

Ожидается, что к 2025 году официальное население столицы превысит пять миллионов человек.

Как писала «Фраза», эксперты спрогнозировали мировой дефицит овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что численность населения Украины продолжает неуклонно сокращаться.