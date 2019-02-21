В Киеве состоялась встреча нового посла Армении c главой Союза армян Украины

20 февраля в Киеве, в центральном офисе Союза армян Украины состоялась встреча руководства организации с новым послом Армении. Как сообщает AnalitikaUA.net, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян поприветствовал новоназначенного посла РА Тиграна Сейраняна, выразив надежду, что отношения Киева и Еревана будут динамично развиваться.

Руководитель армянской общины Вилен Шатворян представил деятельность Союза армян Украины, а также ход реализации проектов, инициированных организацией.

В рамках встречи состоялось обсуждение широкого круга вопросов касающихся армянской диаспоры, истории украинско-армянских отношений.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Украине Тигран Сейранян рассказал о внешнеполитических приоритетах официального Еревана. Стороны выразили готовность к сотрудничеству.

Во встрече также принимали участие ряд региональных представителей Союза армян Украины, заместители председателя организации и глава Союза армянской молодежи Украины.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации.