СМИ узнали, почему Лагерфельд всегда носил перчатки, и никогда – шляпы

Умерший накануне немецкий дизайнер Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки не только из соображений стиля. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, тому было сразу несколько причин.

Как сообщает The Independent, сам Лагерфельд в одном из интервью заявлял, что «в старину считалось невежливым здороваться с человеком в перчатках». «Более того, они визуально удлиняют руки, а вы знаете, что по-французски означают длинные руки? Это значит, что ты влиятелен», — объяснял модельер.

При этом он подчеркивал, что предпочитает гловелетты (перчатки без пальцев), поскольку в них удобно делать эскизы, не снимая перчаток.

Между тем, по мнению экспертов, пожизненная любовь к ношению перчаток у Лагерфельда возникла из-за того, что ему с раннего детства не нравились собственные руки. «Когда мне было 14 лет, я собирался начать курить, чтобы выглядеть взрослым. Но мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, и все это увидят, когда ты закуришь», — вспоминал модельер.

Он также признал, что мать повлияла на еще одну деталь гардероба. «В принципе я люблю шляпы, но когда я был ребенком и носил тирольские шляпы, моя мать — мне было около восьми лет — сказала мне: «Тебе не стоит их носить. В шляпе ты выглядишь как гомик», — цитирует издание слова Лагерфельда.

Как сообщала «Фраза», 19 февраля 2019 года во Франции в возрасте 85 лет скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд.