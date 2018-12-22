В Тихом океане обнаружили более 100 новых видов животных

Группа исследователей под руководством ученых из CSIRO (Государственное объединение научных и прикладных исследований, Австралия) обнаружила в водах Тихого океана более 100 ранее неизвестных науке обитателей. Как выяснили журналисты «Фразы», новые виды морских животных были найдены у берегов Тасмании.

Как передает «Реальное время», за месяц ученые обследовали 45 подводных гор, где обитают глубоководные кораллы и населяющие рифы животные и сделали 60 тыс. фотографий, а так же 300 часов видео.

Сообщается, что по результатам исследований, они смогли найти более 100 новых видов обитателей морских глубин, в числе которых ранее неизвестные науке виды омаров, крабов-шляпников, а также кораллов и моллюсков.

Как писала «Фраза», на берегах Австралии нашли старейшее послание в бутылке. Его написал совсем не капитан Грант.

Ранее сообщалось, что океанское дно начало проседать под весом воды тающих ледников.