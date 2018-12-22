Во Львове увеличилось число пострадавших в результате ЧП на Рождественской ярмарке

Число пострадавших при пожаре на Рождественской ярмарке во Львове увеличилось до пяти человек. Как выяснили журналисты «Фразы», один из пострадавших изначально не попал в официальную статистику.

Как передает сайт «Твоє місто», в субботу, 22 декабря, приблизительно в 13-15 на площади Свободы во Львове возник пожар в помещении ресторана «Реберня», который затем перебросился на два рядом стоящих деревянных домика, в которых осуществлялась праздничная торговля.

По предварительнцм данным, в результате ЧП пострадало четыре человека, двое из которых попали в ожоговое отделение в тяжелом состоянии.

В свою очередь, пресс-служба львовского горсовета сообщает, что число пострадавших при пожаре людей увеличилось до пяти человек, поскольку один из них обратился к медикам самостоятельно, не попав в официальные сводки.

Как писала «Фраза», «самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах.

Ранее на Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека.