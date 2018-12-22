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Порошенко официально утвердил переименование УПЦ МП

Порошенко официально утвердил переименование УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусмотрено изменение наименования Украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», нормативно-правовой акт обязывает каноническую УПЦ указать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

Как сообщается на сайте главы государства, внесенные Верховной Радой изменения в Закон «О свободе совести и религиозных организациях» создают «лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать».

По словам Петра Порошенко, верующим людям легче «сделать выбор, когда все вещи названы своими именами».

«Реализация закона предоставит гражданам всю полноту информации», ‒ подчеркнул он.

Кроме того, президент отметил, что изменения в законе не нарушают принципа свободы вероисповедания и никоем образом не ограничивают конституционные права граждан.

Как писала «Фраза», депутаты, наплевав на мнение верующих, приняли закон о переименовании УПЦ в Русскую православную церковь в Украине.

Тэги: Петр Порошенко, Украина, УПЦ (МП), общество, закон, церковь, Президент Украины, подписание документов, переименование, новости православия, новости Украины

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