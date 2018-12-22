Политзаключенный в России Павел Гриб практически ослеп

У политзаключенного в России Павла Гриба ухудшается здоровье, он практически ослеп. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Главкому» рассказала адвокат Гриба Марина Дубровина.

По ее словам, зрение Гриба значительно ухудшилось. Очень часто он даже не в состоянии прочитать документы, которые ему передаются. Более того, по словам Дубровиной, ему даже лица людей трудно разглядеть.

Адвокат также утверждает, что ее 20-летний подзащитный начал плохо ориентироваться и перестал запоминать несложные вещи.

Ранее отец Павла Гриба пожаловался на то, что у его сына прогрессирует цирроз печени.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года отец Павла Гриба Игорь Гриб заявил, что спецслужбы России похитили его сына во время посещения Беларуси.

В начале июля 2018 года 20-летний гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит российскими зеками во время этапирования в Ростов-на-Дону.