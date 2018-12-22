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На Виннитчине во время несения службы застрелился полицейский

На Виннитчине во время несения службы застрелился полицейский

В пятницу, 21 декабря, в Винницкой области в городе Гнивань возле горотдела полиции найден мертвым сотрудник полиции. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, он был найден с огнестрельным ранением. В момент смерти мужчина находился на службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство». Ведутся следственные действия с целью установления всех обстоятельств и причин трагедии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2016 года на административной границе с оккупированным Крымом в Херсонской области 23-летний солдат Вооруженных сил совершил самоубийство. Парень выстрелил себе в висок.

В конце января 2018 года в Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области свел счеты с жизнью 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Тэги: общество, самоубийство, полицейский, Винница, Винницкая область

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