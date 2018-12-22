Всего за сутки от гриппа в Киеве скончались две женщины

От гриппа в Киеве всего за одни сутки скончались две женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца Ольга Голубовская.
Как цитирует ее «Укринформ», в пятницу, 21 декабря, от гриппа группы А умерли две женщины, которым было 47 и 86 лет.
Отмечается, что обе были больны сахарным диабетом.
По словам врача, «они поздно обратились за медицинской помощью, лишь после пятого дня болезни».
Как писала «Фраза», в Украине началась эпидемия гриппа.
Ранее в Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок.