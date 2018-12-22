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В Африке разбился самолет с россиянами. Дело связывают с выборами

В Африке разбился самолет с россиянами. Дело связывают с выборами

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26. Как выяснили журналисты «Фразы», на его борту были двадцать три человека – все они погибли.

Инцидент произошел в четверг, 20 декабря.

В посольстве РФ, тем временем, подтвердили, что самолетом управлял российский экипаж из трех человек.

Как сообщается, самолет принадлежал компании Gomair. Он занимался доставкой в регионы избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов 30 декабря.

Как писала «Фраза», в Мексике самолет рухнул на жилой дом.

Ранее в США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке.

Тэги: выборы, самолет, мир, россияне

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