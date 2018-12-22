Кинотеатр Киев представил большую праздничную программу

На праздники в кинотеатре Киев пройдет сразу несколько интересных кинопоказов. Как выяснили журналисты «Фразы», среди кинопоказов можно будет увидеть следующие: «Кино на Рождество» (3-9 января 2019 года), «Британский театр в кино» (декабрь 2018, январь и февраль 2019), фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (с 03.01.2019), фильмы-выставки на большом экране «Еxhibition on screen» (январь и февраль 2019 года).
Программа «Кино на Рождество»:
3 января. Моне: магия воды и света
4 января. Динозавры: в поисках сенсации
6 января. Фильм-концерт Циммер — вживую в Праге
7 января. МакКуин
8 января. Винсент ван Гог: пшеничные поля и облачное небо
9 января. Климт и Шиле
Программа «Британский театр в кино»:
Декабрь 2018
23.12.2018 г.. / Воскресенье /
15-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин. .
25.12.2018 г.. / Вторник /
19-00 RSC: «БЕЗУМИЕ короля Георга ИИИ» / The Madness of George III / 210 мин.
29.12.2018 г.. / Суббота /
15-00 NT «Франкенштейн: Камбербэтч» / Frankenstein: Cumberbatch / 119 мин.
30.12.2018 г.. / Воскресенье /
15-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин.
Январь 2019
15.01.2019 г.. / Вторник /
19-00 Sonia Friedman Productions «ГАМЛЕТ: Камбербэтч» / Hamlet: Cumberbatch / 186 мин.
22.01.2019 г.. / Вторник /
19-00 «Нуреев: ЕГО СЦЕНА — ВЕСЬ МИР» / Nureyev: All the world his stage / 110 минут. / Документальный
29.01.2019 г.. / Вторник /
19-00 NT «Антоний И КЛЕОПАРТРА» / Antony & Cleopatra / 206 мин.
Февраль 2019
12.02.2019 г.. / Вторник /
19-00 NT «Троил и Крессида» / Troilus and Cressida / 210 мин.
19.02.2019 г.. / Вторник /
19-00 Chichester Festival Theatre «Король Лир: ИЕН Маккеллен» / KING LEAR / 200 мин.
Фильм «Ван Гог. На пороге вечности». Жанр: байопик, драма. Страна: США, Великобритания, Франция. Режиссер: Джулиан Шнабель. Актеры: Уиллем Дефо, Оскар Айзек, Руперт Френд, Миккельсен
Фильмы-выставки на большом экране «Еxhibition on screen»:
Январь 2019
13.01.2019 г.. / Воскресенье /
15-00 Дега: Страсть к совершенству / Degas: Passion for рerfection / Великобритания / 90 мин. / 2018 / документальный
Февраль 2019
17.02.2019 г.. / Воскресенье /
15-00 Молодой Пикассо / Young Picasso / Великобритания / 85 мин. / 2018 / документальный