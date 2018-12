Кинотеатр Киев представил большую праздничную программу

На праздники в кинотеатре Киев пройдет сразу несколько интересных кинопоказов. Как выяснили журналисты «Фразы», среди кинопоказов можно будет увидеть следующие: «Кино на Рождество» (3-9 января 2019 года), «Британский театр в кино» (декабрь 2018, январь и февраль 2019), фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (с 03.01.2019), фильмы-выставки на большом экране «Еxhibition on screen» (январь и февраль 2019 года).

Программа «Кино на Рождество»:

3 января. Моне: магия воды и света

4 января. Динозавры: в поисках сенсации

5 января. Щелкунчик

6 января. Фильм-концерт Циммер — вживую в Праге

7 января. МакКуин

8 января. Винсент ван Гог: пшеничные поля и облачное небо

9 января. Климт и Шиле

Программа «Британский театр в кино»:

Декабрь 2018

23.12.2018 г.. / Воскресенье /

15-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин. .

25.12.2018 г.. / Вторник /

19-00 RSC: «БЕЗУМИЕ короля Георга ИИИ» / The Madness of George III / 210 мин.

29.12.2018 г.. / Суббота /

15-00 NT «Франкенштейн: Камбербэтч» / Frankenstein: Cumberbatch / 119 мин.

30.12.2018 г.. / Воскресенье /

15-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин.

Январь 2019

15.01.2019 г.. / Вторник /

19-00 Sonia Friedman Productions «ГАМЛЕТ: Камбербэтч» / Hamlet: Cumberbatch / 186 мин.

22.01.2019 г.. / Вторник /

19-00 «Нуреев: ЕГО СЦЕНА — ВЕСЬ МИР» / Nureyev: All the world his stage / 110 минут. / Документальный

29.01.2019 г.. / Вторник /

19-00 NT «Антоний И КЛЕОПАРТРА» / Antony & Cleopatra / 206 мин.

Февраль 2019

12.02.2019 г.. / Вторник /

19-00 NT «Троил и Крессида» / Troilus and Cressida / 210 мин.

19.02.2019 г.. / Вторник /

19-00 Chichester Festival Theatre «Король Лир: ИЕН Маккеллен» / KING LEAR / 200 мин.

Фильм «Ван Гог. На пороге вечности». Жанр: байопик, драма. Страна: США, Великобритания, Франция. Режиссер: Джулиан Шнабель. Актеры: Уиллем Дефо, Оскар Айзек, Руперт Френд, Миккельсен

Фильмы-выставки на большом экране «Еxhibition on screen»:

Январь 2019

13.01.2019 г.. / Воскресенье /

15-00 Дега: Страсть к совершенству / Degas: Passion for рerfection / Великобритания / 90 мин. / 2018 / документальный

Февраль 2019

17.02.2019 г.. / Воскресенье /

15-00 Молодой Пикассо / Young Picasso / Великобритания / 85 мин. / 2018 / документальный