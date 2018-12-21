Стали известны ближайшие потенциальные соперники Усика в супертяжелом весе

Промоутер прославленного украинского боксера Александра Усика рассказал о потенциальных соперниках своего подопечного, бой с одним из которых может состояться уже в апреле будущего года. Как выяснили журналисты «Фразы», абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе не будет «размениваться» на поединок с середняками дивизиона.

Как передает «РБК-Украина» со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, основными претендентами на бой с Александром Усиком в настоящее время являются француз Карлос Такам (35-5-1, 27 КО) и кто-то из участников матча-реванша между британцем Дереком Чисорой (29-8, 21 КО) и ямайцем Диллианом Уайтом (24-1, 17 КО), который состоится 22 декабря.

По словам промоутера, украинский боксер может драться как с победителем этого боя, так и с проигравшим. «Да, мы не сомневаемся, что он крутой, но сможет ли он совладать со здоровенными парнями? Вот в этом то и вся загадка. Он не собирается терять время впустую. Он никогда не согласится на бой со середняком дивизиона», ‒ сказал Эдди Хирн.

Вместе с тем, он не исключил возможность проведения поединка и с французом Такамом.

«Думаю, Такам ‒ отличная кандидатура для первого боя. Не самый здоровенный супертяж, но мощный и с ударом», ‒ резюмировал промоутер.

Как писала «Фраза», украинскому чемпиону Усику дали дельный совет, как лучше всего «попасть» на Джошуа.

Ранее Александр Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы.