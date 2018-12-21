Известный ученый развеял популярные мифы о возникновении рака

Известный российский эксперт-онколог развеял популярные в народе мифы о возникновении онкологических заболеваний. Как выяснили журналисты «Фразы», стрессы, переедание, потребление мяса и курение ‒ напрямую никак не связаны со страшным диагнозом.

Как передает портал Naked Science со ссылкой на главврача «Европейской клиники» Андрея Пылева, заразиться раком, общаясь с больным человеком ‒ нельзя. По словам онколога, теоретически это возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора. Такие случаи бывали, причем в некоторых из них иммунная система побеждала пересаженные раковые клетки. Однако, действительно существуют заразные заболевания, которые могут запустить развитие рака. Ученые называют их вирус-ассоциированными опухолями. Среди них вирус папилломы человека и бактерия Helicobacter pylori.

В свою очередь, употребление красного мяса и производных продуктов (колбасы, консервы и т.д.) существенно не повышает риск возникновения рака, как утверждается рядом источников. Ежедневное употребление более 100 граммов таких продуктов может лишь незначительно увеличить вероятность возникновения колоректального рака (рака кишечника).

Так же, обиды, стресс и другие психологические факторы напрямую не влияют на рак. Они могут лишь привести к неправильному образу жизни — курению и перееданию, которые, в свою очередь, повышают вероятность онкологических заболеваний.

Кроме того, тезис о том, что раньше люди не болели раком, также является мифом. «Заметность» этого заболевания связана с увеличением продолжительности жизни: у 77% людей опухоли возникают после 55 лет. Также ученым известно, что развитие рака начинается в одной клетке. Затем она размножается, зараженные клетки становятся устойчивыми к процессу программируемой клеточной гибели, то есть становятся «бессмертными». Эти процессы иногда занимают годы, поэтому очень важно диагностировать заболевание на ранней стадии.

Как писала «Фраза», ученые вновь подтвердили, что аспирин помогает в борьбе с раком.

Ранее ученые научились распознавать рак по новому признаку.