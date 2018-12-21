Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Известный ученый развеял популярные мифы о возникновении рака

Известный ученый развеял популярные мифы о возникновении рака

Известный российский эксперт-онколог развеял популярные в народе мифы о возникновении онкологических заболеваний. Как выяснили журналисты «Фразы», стрессы, переедание, потребление мяса и курение ‒ напрямую никак не связаны со страшным диагнозом.

Как передает портал Naked Science со ссылкой на главврача «Европейской клиники» Андрея Пылева, заразиться раком, общаясь с больным человеком ‒ нельзя. По словам онколога, теоретически это возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора. Такие случаи бывали, причем в некоторых из них иммунная система побеждала пересаженные раковые клетки. Однако, действительно существуют заразные заболевания, которые могут запустить развитие рака. Ученые называют их вирус-ассоциированными опухолями. Среди них вирус папилломы человека и бактерия Helicobacter pylori.

В свою очередь, употребление красного мяса и производных продуктов (колбасы, консервы и т.д.) существенно не повышает риск возникновения рака, как утверждается рядом источников. Ежедневное употребление более 100 граммов таких продуктов может лишь незначительно увеличить вероятность возникновения колоректального рака (рака кишечника).

Так же, обиды, стресс и другие психологические факторы напрямую не влияют на рак. Они могут лишь привести к неправильному образу жизни — курению и перееданию, которые, в свою очередь, повышают вероятность онкологических заболеваний.

Кроме того, тезис о том, что раньше люди не болели раком, также является мифом. «Заметность» этого заболевания связана с увеличением продолжительности жизни: у 77% людей опухоли возникают после 55 лет. Также ученым известно, что развитие рака начинается в одной клетке. Затем она размножается, зараженные клетки становятся устойчивыми к процессу программируемой клеточной гибели, то есть становятся «бессмертными». Эти процессы иногда занимают годы, поэтому очень важно диагностировать заболевание на ранней стадии.

Как писала «Фраза», ученые вновь подтвердили, что аспирин помогает в борьбе с раком.

Ранее ученые научились распознавать рак по новому признаку.

Тэги: ученые, общество, здоровье, мир, миф, рак, заболевание, диагноз, онкология, онкологические заболевания, диагностика

Комментарии

Колонка автора
21.12.18 09:44

Сейчас мы им покажем, кто в доме главный...

Автор: Игорь Куренков

Статьи

21.12.18 10:04

БТР-3: служба на благо Украины

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 21 декабря 2018 года

Главные новости за 21 декабря 2018 года
21.12.18 19:00
305
Последние новости
21.12.18 21:43

Стали известны ближайшие потенциальные соперники Усика в супертяжелом весе
21.12.18 21:09

Известный ученый развеял популярные мифы о возникновении рака
21.12.18 20:22

В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
21.12.18 19:50

В Киеве началось рассмотрение апелляции по делу «снайпера Евромайдана»
21.12.18 19:00

Главные новости за 21 декабря 2018 года
21.12.18 17:59

«226 антинародных депутатов сделали православных украинских христиан иностранцами»
21.12.18 17:01

Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
21.12.18 16:46

Украина возглавила европейский антирейтинг по числу нарушений прав православных
21.12.18 16:27

В Ужгороде насмерть замерз неизвестный мужчина
21.12.18 15:38

На новогодние праздники по Украине запустят три десятка дополнительных поездов: список

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.