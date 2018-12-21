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В Киеве началось рассмотрение апелляции по делу «снайпера Евромайдана»

В Киеве началось рассмотрение апелляции по делу «снайпера Евромайдана»

В Киевском апелляционном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана. Как выяснили журналисты «Фразы», обвиняемый мужчина в свое время служил в спецназе ВВ «Омега», бойцы которого «засветились» в объективах телекамер во время событий 20 февраля 2014 года.

Как передают «Украинские новости», рассмотрение жалобы на арест бывшего снайпера спецподразделения «Омега» Дмитрия Хмеля переносилось уже 4 раза. И наконец в пятницу, 21 декабря, председательствующий по делу судья Иван Рыбак дал старт «апелляционному процессу». Сообщается, что в судебном заседании приняли участие сразу два прокурора, два защитника и сам обвиняемый.

Отмечается, что Дмитрий Хмель уже не служит в рядах Национальной гвардии (бывшие Внутренние войска Украины) и работает на оружейном предприятии в Киевской области.

Кроме того, поддержать бывшего «побратима» пришли около 50 действующих нацгвардейцев, которых, впрочем, попросили удалиться из зала суда, поскольку они могут являться свидетелями по делу.

Как писала «Фраза», арестован один из снайперов Евромайдана. Следствие поведало подробности.

Ранее российские СМИ нашли еще двоих грузинских снайперов, якобы расстреливавших толпу на Майдане.

Тэги: Майдан, Киев, Украина, общество, Майдан Незалежности, расстрел, апелляция, Апелляционный суд, Внутренние войска, снайпер, Евромайдан, новости Украины

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