«226 антинародных депутатов сделали православных украинских христиан иностранцами»

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям сети выразить мнения относительно принятого 20 декабря Верховной Радой Украины закона «О свободе совести и религиозных организациях»«, которым народные избранники требуют, чтобы УПЦ изменила свое название. Как выяснили журналисты «Фразы», свою точку зрения обнародовали жители разных регионов Украины, а также верующие из-за рубежа.

Респонденты ответили хорошо это, по их мнению, или плохо.

По состоянию на 21 декабря, то есть за сутки, более 79% опрошенных заявили, что негативно относятся к принятому Верховной Радой закону. Одобрительно к инициативе народных избранников отнеслись менее 1% опрошенных. Около 19% нажали другие варианты ответа, среди которых злость выразили (14,6%).

Также пользователи сети дали многочисленные развернутые комментарии по предложенной теме обсуждения.

«Я против принятия закона ВР. Пусть занимаются тем, что должны делать депутаты. В Украине единственная каноническая Церковь Божья — во главе с Блаженнейшим», — написала Наталья Цимбацюк.

Ульяна Таборовець-Пицкова процитировала слова святого благоверного князя Александра Невского, что Бог не в силе, а в правде: «Выстоим, выдержим, пронесем веру наших отцов! Безбожная власть! Миллионы украинцев остались не нужны власти! Бог не в силе, а в правде! И поскольку центр ПЦУ в Стамбуле, то пусть называют ее Турецкая Православная Церковь».

«226 антинародных депутатов сделали своих соотечественников, православных украинских христиан, иностранцами в своей стране. Позор», — пишет Галина Пчела.

«Раскол православной канонической украинской веры, уважаемые депутаты безбожники, не смывается даже мученической кровью ... Что вы творите, вторую войну внутри страны», — отметил Александр Пашнин.

Артемий Белозерцев пояснил, что центр управления УПЦ на самом деле находится в Киеве и аргументировал свое мнение. «По сути Грамота Алексия II и его же письмо к министру юстиции Украины, от 23 декабря 1993 Онопенко В. В., говорит о том, что мы независимы и центр управления в Киеве, так что, выходит, нас этот закон не касается» .

Подобное мнение выразила Ия Ратиашвили «Фантастическое беззакония — переименовывать то, что не они именовали. Нужно везде говорить, что в УПЦ уже есть Томос от Московского Патриарха Алексия II, что дает нам право называться именно УПЦ».

«Это решают люди, которые о Церкви и вере понятия не имеют. А ходят они в церковь, а будут ходить?», — пишет Ксения Лакатох-Климович.

Наталья Перегуда выразила слова поддержки УПЦ и Митрополиту Онуфрию: «Страной руководят страшные безбожные люди, делают — сами не осознают, все ради власти и богатства. Но Господь не оставит чад своих. Милость Божия, что у нас есть такой архипастырь как Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Нам надо слушать каждое его слово, усилить молитвы, ценить каждую возможность молиться на Литургии, покаяние, причащение, поддерживать наших духовных отцов. Очень трудно всем нам. Господи, защити верных твоих».