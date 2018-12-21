Главные новости за 21 декабря 2018 года

Украина получила первые деньги от МВФ. Украина получила первую часть кредита МВФ, о выделении которого Киеву стало известно накануне, 18 декабря. Транш составил 1,4 миллиарда долларов.

В Киеве копы устроили погоню за пьяным нарушителем – тот пошел на таран. В Киеве в ночь на пятницу, 21 декабря, полицейские устроили погоню за пьяным водителем Daewoo Lanos. Как Инцидент произошел около трех ночи на улице Оноре де Бальзака.

В Польше 11-летняя украинка родила непонятно от кого. В польском городе Гданьск произошел неординарный случай. Там 11-летняя украинка родила ребенка.

Главный юрист УПЦ объяснил, почему решение Рады о переименовании церкви – абсурдно. Глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов раскритиковал принятый накануне Верховной Радой закон № 5309 о переименовании УПЦ. Он привел ряд доводов.

В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие. В Сербии близ города Ниш произошло жуткое ДТП. Тут поезд протаранил школьный автобус.

На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии. Взрыв на шахте близ города Карвина в Чехии унес как минимум тринадцать жизней. При этом медики спасают еще нескольких горняков, находившихся в эпицентре ЧП.