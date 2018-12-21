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Украина возглавила европейский антирейтинг по числу нарушений прав православных

Украина возглавила европейский антирейтинг по числу нарушений прав православных

Украину назвали лидером Европы по числу нарушений прав православных в 2017 году. Как выяснили журналисты «Фразы», на нашу страну приходится сразу две трети зафиксированных случаев.

Такие данные приводит Центре мониторинга нарушений прав и свобод православных в Страсбурге, действующем под эгидой РПЦ.

Как передает портал СПЖ, в докладе говорится, что, после мониторинга 47 стран-членов совета Европы в прошлом году было собрано 165 нарушений свобод и прав православных, и сразу 66 из них приходятся на Украину.

Еще 17% случаев произошли в странах Юго-Восточной Европы – в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греция, Косово, Македония, Турция и на Кипре.

Еще 15% нарушений прав православных были зафиксированы в России.

Отмечается, что по одному случаю произошло в Польше, Германии и Бельгии.

Как писала «Фраза», главный юрист УПЦ объяснил, почему решение Рады о переименовании церкви – абсурдно.

Ранее в Беларуси жестко отреагировали на «объединительный собор» по автокефалии, назвав Украину «канонической территорией РПЦ».

Тэги: общество, новости православия, УПЦ, новости Украины

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