Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На новогодние праздники по Украине запустят три десятка дополнительных поездов: список

На новогодние праздники по Украине запустят три десятка дополнительных поездов: список

На новогодние праздники по Украине запустят дополнительные поезда. Как выяснили журналисты «Фразы», «Укрзализныця» пустит еще 29 поездов.

Как сообщается, изменения касааются маршрутов западного направления из Киева и Одессы.

Кроме этого, дополнительные поезда запустят  из Львова в Ужгород и Ивано-Франковск.

Запускаются следующие поезда:

№181/182 Киев-Львов — отправление из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№191/192 Киев-Львов — отправление из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

№217/218 Киев-Львов — отправление из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№197/198 Киев-Ковель — отправление из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№207/208 Киев-Ужгород — Киев — отправление из Киева 20, 22, 24, 29 декабря, обратно 23, 25, 28 декабря, 8 января.

№235/236 Киев-Ужгород — отправление из Киева 22, 24, 26 декабря, обратно 21, 23, 25, 27 декабря.

№219/220 Киев-Ивано-Франковск — Черновцы будет курсировать 25 и 27 декабря.

№249/231/250 Киев-Ивано-Франковск — Черновцы – Киев — отправление из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января.

№223/224 Киев-Одесса будет курсировать 30, 31 декабря, 6, 8 января. Из Одессы 30 декабря, 1, 7, 8 января.

№258/227 Одесса-Ужгород — отправление из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

№161/162 Киев-Николаев — отправление из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

№179/180 Киев-Днепр, отправление из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№275/276 Киев-Кривой Рог с отправлением из Киева 28 декабря, обратно 10 декабря.

№205/206 Покровск-Харьков — отправление из Покровская и Харькова 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

№168 Львов-Одесса отправлением из Львова 23, 25, 28-30 декабря, 1, 2, 5, 8, 11-13 января. Из Львова поезд будет курсировать 23, 25, 28-31 декабря, 2, 5, 8, 11-13 января.

№185 Львов-Ужгород будет курсировать 22, 23, 28-30 декабря, 3-5, 12, 13 января.

№193 Ивано-Франковск-Львов отправится туда и обратно 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января.

№201 Львов-Ужгород будет курсировать 22, 28 декабря, 2, 6, 12 января

№111/112 Харьков-Львов — отправление из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января.

№670/669 Кременчуг-Бахмач отправлением из Кременчуга и Бахмач 8 января.

№781/782/774/773 Черкассы-Киев — Шостка отправление из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№797/798 Харьков-Запорожье отправление из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1, 8 января.

№720/719 Киев-Харьков выедет  из Киева 25 декабря, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января.

№736/735 Киев-Запорожье отправится из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Также продлят следующие маршруты:

№43/44 Ивано-Франковск-Днепр, ежедневный поезд с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 08 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№72/71 Запорожье-Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января.

№76/75 Кривой Рог-Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№243/244 Киев-Ивано-Франковск-Ворохта-Сумы с отправлением из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 января обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января, отправлением из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря 2, 6 января.

№779/780 Сумы-Винница с отправлением из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

Как писала «Фраза», стало известно, как будет работать «Укрзализныця» в условиях военного времени.

Тэги: общество, поезд, Укрзализныця, праздники, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
21.12.18 09:44

Сейчас мы им покажем, кто в доме главный...

Автор: Игорь Куренков

Статьи

21.12.18 10:04

БТР-3: служба на благо Украины

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Украина получила первые деньги от МВФ

Украина получила первые деньги от МВФ
21.12.18 11:22
868
Последние новости
21.12.18 17:01

Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
21.12.18 16:46

Украина возглавила европейский антирейтинг по числу нарушений прав православных
21.12.18 16:27

В Ужгороде насмерть замерз неизвестный мужчина
21.12.18 15:38

На новогодние праздники по Украине запустят три десятка дополнительных поездов: список
21.12.18 15:15

В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
21.12.18 14:27

В Киеве пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку
21.12.18 14:12

На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
21.12.18 13:56

В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
21.12.18 13:41

В Беларуси жестко отреагировали на «объединительный собор» по автокефалии, назвав Украину «канонической территорией РПЦ»
21.12.18 12:58

В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.