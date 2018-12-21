На новогодние праздники по Украине запустят три десятка дополнительных поездов: список

На новогодние праздники по Украине запустят дополнительные поезда. Как выяснили журналисты «Фразы», «Укрзализныця» пустит еще 29 поездов.

Как сообщается, изменения касааются маршрутов западного направления из Киева и Одессы.

Кроме этого, дополнительные поезда запустят из Львова в Ужгород и Ивано-Франковск.

Запускаются следующие поезда:

№181/182 Киев-Львов — отправление из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№191/192 Киев-Львов — отправление из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

№217/218 Киев-Львов — отправление из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№197/198 Киев-Ковель — отправление из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№207/208 Киев-Ужгород — Киев — отправление из Киева 20, 22, 24, 29 декабря, обратно 23, 25, 28 декабря, 8 января.

№235/236 Киев-Ужгород — отправление из Киева 22, 24, 26 декабря, обратно 21, 23, 25, 27 декабря.

№219/220 Киев-Ивано-Франковск — Черновцы будет курсировать 25 и 27 декабря.

№249/231/250 Киев-Ивано-Франковск — Черновцы – Киев — отправление из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января.

№223/224 Киев-Одесса будет курсировать 30, 31 декабря, 6, 8 января. Из Одессы 30 декабря, 1, 7, 8 января.

№258/227 Одесса-Ужгород — отправление из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

№161/162 Киев-Николаев — отправление из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

№179/180 Киев-Днепр, отправление из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№275/276 Киев-Кривой Рог с отправлением из Киева 28 декабря, обратно 10 декабря.

№205/206 Покровск-Харьков — отправление из Покровская и Харькова 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

№168 Львов-Одесса отправлением из Львова 23, 25, 28-30 декабря, 1, 2, 5, 8, 11-13 января. Из Львова поезд будет курсировать 23, 25, 28-31 декабря, 2, 5, 8, 11-13 января.

№185 Львов-Ужгород будет курсировать 22, 23, 28-30 декабря, 3-5, 12, 13 января.

№193 Ивано-Франковск-Львов отправится туда и обратно 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января.

№201 Львов-Ужгород будет курсировать 22, 28 декабря, 2, 6, 12 января

№111/112 Харьков-Львов — отправление из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января.

№670/669 Кременчуг-Бахмач отправлением из Кременчуга и Бахмач 8 января.

№781/782/774/773 Черкассы-Киев — Шостка отправление из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№797/798 Харьков-Запорожье отправление из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1, 8 января.

№720/719 Киев-Харьков выедет из Киева 25 декабря, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января.

№736/735 Киев-Запорожье отправится из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Также продлят следующие маршруты:

№43/44 Ивано-Франковск-Днепр, ежедневный поезд с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 08 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№72/71 Запорожье-Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января.

№76/75 Кривой Рог-Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№243/244 Киев-Ивано-Франковск-Ворохта-Сумы с отправлением из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 января обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января, отправлением из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря 2, 6 января.

№779/780 Сумы-Винница с отправлением из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

Как писала «Фраза», стало известно, как будет работать «Укрзализныця» в условиях военного времени.