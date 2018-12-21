В Ужгороде насмерть замерз неизвестный мужчина

В четверг, 20 декабря, ночью в Ужгороде на улице Легоцкого был обнаружен труп неизвестного мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», он замерз насмерть.

Каретой скорой помощи он был доставлен в больницу, но из-за общего переохлаждения спасти жизнь мужчине врачи не смогли, сообщают «Новости Закарпатья».

Документов при себе у погибшего не было, поэтому в данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением его личности.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 ноября вечером в центре Киева на улице Почайнинская, 44 вечером в подсобке местных дворников нашли труп бомжа. По предварительной информации, он стал жертвой холодов и умер от переохлаждения.

Также сообщалось, что под Киевом насмерть замерзли шесть человек, четверо из них — на остановках.