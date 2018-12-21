В Киеве пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку

В Киеве за вооруженное ограбление задержан 26-летний сотрудник конвойного полка полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой нападения стала 12-летняя девочка, у которой полицейский украл смартфон.

Как написала в Facebook мама потерпевшей девочки, произошло все в четверг, 20 декабря, около шести часов вечера в парке возле кинотеатра «Тампере».

По ее словам, на девочку напали двое мужчин 19 и 26 лет, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Девочка попыталась оказать сопротивление, но ее повалили на землю, зажали рукой рот и силой отобрали телефон. Вырвав гаджет, мужчины начали убегать. Однако одного догнали неравнодушные свидетели произошедшего.

Им оказался Руслан Марчук, который работает в органах (конвойный полк милиции), женат, имеет маленького ребенка 10 месяцев. Второй мужчина спустя некоторое время вернулся и дал показания.

Он был в состоянии алкогольного опьянения. На первичном допросе он не смог объяснить, почему напал на ребенка, да еще и с ножом. По словам Марчука, 19-летний товарищ полицейского не принимал участия в нападении, он только стоял рядом.

Уголовное производство открыто по статье «Разбой», будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

В столичном полицейском главке проводят свое расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Кировоградщине копы похитили и избили подростка, спутав его с преступником.