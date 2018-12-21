В Беларуси жестко отреагировали на «объединительный собор» по автокефалии, назвав Украину «канонической территорией РПЦ»

В Беларуси резко раскритиковали прошедший в Киеве «объединительный собор» и создание Православной церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», общее собрание Минской епархии приняло резонансное заявление.

В нем, в частности, назвали ситуацию вокруг православия в Украине «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви», а ПЦУ – «псевдоцерковной структурой».

В сообщении говорится, что собрание «единогласно поддерживает решения синодов РПЦ и БПЦ о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом».

На собрании также постановили «выразить братскую поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всей полноте Украинской православной церкви и продолжить возношение сугубых молитв о даровании им помощи Божией в несении исповеднического подвига».

Также в сообщении говорится, что ПЦУ признается «раскольническим сообществом».

Как писала «Фраза», главный юрист УПЦ объяснил, почему решение Рады о переименовании церкви – абсурдно.

Сообщалось, что православные знают только одного Митрополита Киевского и всея Украины – Онуфрия: результаты опроса.