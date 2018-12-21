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В Киеве от тяжелой инфекции скончался младенец

В Киеве от тяжелой инфекции скончался младенец

В Киеве в одной из больниц от тяжелой инфекции менингококцемии умер младенец. Как выяснили журналисты «Фразы», ребенку было всего семь месяцев.

Об этом передает УНН со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

Менингококцемия это острое инфекционное заболевание, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм (гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококцемии с поражением различных органов и систем). Его возбудитель – менингококк (грамотрицательный диплококк Neisseria meningitides).

Отметим, что заразиться инфекцией можно воздушно-капельным путем. Сильнее всего она угрожает детям.

Как писала «Фраза», в Харькове и Одесской области от гриппа умерли дети.

Тэги: Киев, общество, больница, здоровье, дети, новости Украины

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