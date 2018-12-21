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Главный юрист УПЦ объяснил, почему решение Рады о переименовании церкви – абсурдно

Главный юрист УПЦ объяснил, почему решение Рады о переименовании церкви – абсурдно

Глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов раскритиковал принятый накануне Верховной Радой закон № 5309 о переименовании УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», он привел ряд доводов.

Так, у себя в «Фейсбуке», Александр Бахов написал: «УПЦ не „бывшая“ и не „русская“, не „московская“, наша церковь называется „Украинская Православная Церковь“ и с таким же наименованием зарегистрирована в органах государственной власти! Даже во времена СССР до получения независимости и самостоятельности УПЦ в 1990 году называлась Украинский экзархат».

Юрист напомнил, что решение о смене названия УПЦ может принимать лишь Собор.

Он написал: «Даже если этот закон вступит в силу, это не значит что УПЦ и ее приходы, монастыри и епархии автоматически лишаются своих названий». По его словам, «любые попытки со стороны государства заставить религиозное объединение (церковь) изменить свое название, являются незаконными, даже если это делается путем принятия соответствующих законов, и расцениваются с точки зрения международного права как вмешательство во внутренние дела религиозной группы».

Александр Бахов считает, что принятый закон, «это очень удобный ход для того, чтобы лишить УПЦ права пользования храмами и монастырями, которые находятся в государственной собственности».

Он напомнил, что в УПЦ входят около 13 тысяч религиозных организаций, срок для регистрации изменения названия составляет до девяти месяцев.

Также Александр Бахов написал: «Если вдруг не успели перерегистрировать название, то религиозная организация не ликвидируется и не исчезает, просто пункт устава, где указано название, будет недействительным. Интересно получается: организация есть, а названия нет! Даже не знал, что так можно!»

Как писала «Фраза», депутаты, наплевав на мнение верующих, приняли закон о переименовании УПЦ в Русскую православную церковь в Украине.

Сообщалось также, что православные знают только одного Митрополита Киевского и всея Украины — Онуфрия: результаты опроса.

Тэги: политика, новости православия, УПЦ, новости Украины

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