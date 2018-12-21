Опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира

В четверг, 20 декабря, был опубликован обновленный рейтинг сильнейших футбольных стран мира. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины осталась на том же месте, что и месяцем ранее.

Да и вообще в новом рейтинге практически ничего не изменилось. Все из-за того, что официальные матчи сейчас не проводятся и команды не могут зарабатывать баллы себе в зачет.

Как и прежде лидирует сборная Бельгии. На втором месте располагается Франция, а замыкает тройку сильнейших сборных Бразилия. На четвертом месте идет Хорватия, на пятом — Англия, на шестом — Португалия, на седьмом — Уругвай, на восьмом — Швейцария, на девятом — Испания, а на десятом — Дания.

Подопечные Андрея Шевченко, как и месяц назад, занимают 28-е место.

Ранее "Фраза сообщала, что в ноябре сборная Украины также занимала 28-е место.