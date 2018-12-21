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СБУ обнародовала анкетные данные наемников ЧВК «Вагнер»

СБУ обнародовала анкетные данные наемников ЧВК «Вагнер»

Служба безопасности Украины опубликовала анкетные данные десяти человек, которые являются наемниками российской частной военной компании «Вагнер». Как выяснили журналисты «Фразы», именно эти люди могут быть причастны к резонансному убийству журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Как передает СБУ, для выполнения специальных заданий на территории ЦАР привлекаются 37 человек личного состава ЧВК «Вагнер», которая в официальных документах фигурирует как ООО «М-Финанс» (г. Санкт-Петербург, РФ). Сообщается, что в ЦАР они осуществляют инструкторскую подготовку местных военных, а так же обеспечивают тайную перевозку драгоценных камней (алмазов) в Россию в интересах обогащения высшего руководства страны и российских спецслужб.

В настоящее время Службой безопасности Украины идентифицированы 10 из них, а именно:

— Заличев О.Б., 04.11.1984, г. Санкт-Петербург, личный номер М-0197;

— Грузденок Р.В., 27.12.1976, г. Санкт-Петербург, М-3207;

— Юдов С.М., 28.11.1968, г. Санкт-Петербург, М-5662;

— Фарафонов О.Е., 25.10.1975, г. Санкт-Петербург, М-5654;

— Киракосян А.О., 14.05.1976, г. Санкт-Петербург, М-0613;

— Сотов О.О., 02.06.1976, г. Санкт-Петербург, М-5661;

— Бубнов Г.А., 08.12.1971, г. Санкт-Петербург, М-5655

— Вильдяев В.В., 15.08.1977, г. Улан-Уде, М-1000;

— Минибаев И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

— Завадский С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

Отмечается, что большинство из этих наемников участвовали в террористической деятельности в Донбассе и Сирии.

Как известно, в июле 2018 года в ЦАР были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер».

Как писала «Фраза», российские наемники в Сирии понесли серьезные потери в результате американского авиаудара.

Ранее сообщалось, что недалеко от Краснодара нашли базу российской ЧВК.

Тэги: убийство, общество, журналисты, Россия, мир, СБУ, Донбасс, Африка, россияне, общественность, Сирия, повар, наемники, Центральная Африка, новости Украины

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