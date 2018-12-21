Смертельное ДТП в Харькове: эксперты наконец-то установили скорость авто Зайцевой

Спустя 14 месяцев после резонансного ДТП в Харькове, днепровским экспертам-криминалистам удалось установить истинную скорость, с которой двигался автомобиль обвиняемой по делу Елены Зайцевой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил защитник второго обвиняемого ‒ Геннадия Дронова.

Как передает «Громадське» со ссылкой на адвоката Сергея Перепелицу, согласно выводу троих днепровских экспертов, скорость автомобиля Lexus RX 350, которым управляла Елена Зайцева, составляла 106 км/час.

Сообщается, что защита обвиняемой выступила против приобщения выводов экспертизы к материалам уголовного дела, на что судом было отказано.

В свою очередь, суд огласил перерыв в рассмотрении дела до 8 января 2019 года.

Как писала «Фраза», выяснилась еще одна любопытная деталь о подозреваемой в совершении кровавого ДТП в Харькове.

Ранее сообщалось, что у Зайцевой появились «смягчающие обстоятельства», зато Дронова могут признать виновным.