Новым послом Польши станет сторонник жесткого диалога с Украиной, ‒ СМИ

Пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине может получить нынешний заместитель главы МИДа Бартош Цихоцкий. Как выяснили журналисты «Фразы», он получил известность как сторонник жесткого диалога с Украиной.

Как пишет «Европейская правда», в настояшее время, занимая занимая должность зама главы внешнеполитического ведомства, Бартош Цихоцкий курирует польско-украинские отношения. Он известен как последовательный критик политики России и сторонник территориальной целостности Украины. В то же время, Цихоцкий является противником уступок Украине в «щекотливых» исторических вопросах, касающихся Степана Бандеры, ОУН-УПА, Волынской резни и т.д.

Сообщается, что по образованию Бартош Цихоцкий ‒ историк. В польском МИДе он работает с 2017 года. В 2015-2016 годах работал в посольстве Польши в Москве. Позднее занимал должность советника председателя Службы разведки.

Как писала «Фраза», Польша отзывает посла из Украины за слишком лояльное отношение к бандеровцам.

Ранее посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что сожжение украинского флага в Варшаве во время «Марша Независимости» могло быть пророссийской провокацией.