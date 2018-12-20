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Максим Бурбак обратился к главам фракций о создании ВСК по агентам государства-агрессора

Максим Бурбак обратился к главам фракций о создании ВСК по агентам государства-агрессора

Фракция «Народный фронт» подчеркивает необходимость создания Временной следственной комиссии для расследования фактов вмешательства в избирательный, политический процесс и информационное пространство Украины Российской Федерацией и гражданами Украины, связанными с властью государства-агрессора, в частности, Виктором Медведчуком. Как сообщается на сайте партии, об этом с трибуны парламента в очередной раз заявил руководитель фракции Максим Бурбак, напомнив председателям парламентских фракций о необходимости выделения представителей для работы в ВСК.

«Как глава фракции „Народный фронт“, я направил письма коллегам-председателям демократических фракций с предложением делегировать в ВСК своих представителей. Сегодня от имени нашей политической силы хочу еще раз призвать к безотлагательному формирования комиссии. Времени у нас с вами нет. А главное — времени нет у страны », - подчеркнул Максим Бурбак.

Он отметил, что с 22 декабря отсчитываются 100 дней до первого тура выборов главы государства.

«В период смены Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами законодательный орган страны должен стать основой стабильности и защиты избирательного процесса, который будет находиться под прицелом вражеских спецслужб с целью дестабилизации государства, искажения результатов выборов в пользу российского реванша», — отметил руководитель фракции.

«Мы не должны питать иллюзий, именно в этот избирательный час враг будет наиболее опасен. Может ли Кремль засылать Боширових и Петровых вместо Солсберецких шпилей рассматривать стены Софии и памятник Владимиру? Может ли Россия, которая пыталась повлиять на выборы в США, сделать то же самое с Украиной, против которой четвертый год ведет войну и территории которой оккупировала? Может ли Кремль дестабилизировать границы нашей страны, учитывая концентрацию в приграничных областях России огромных военных ударных групп? Ответы на эти вопросы очевидны — да. И власть в Украине должна быть готова к любым сценариям », - подчеркнул Максим Бурбак.

Он отметил, что парламент, как представительский орган, должен как можно быстрее обезвредить легитимно действующую агентуру внутри страны: «Агентуру, которая обросла влиятельными связями, суперприбыльным нефтяным бизнесом, телеканалами с абсолютной свободой вести информационную гибридную войну против Украины».

«Мы должны нейтрализовать путинский жупел в самом сердце страны, враждебный штаб, который все эти годы, получая указания напрямую из Москвы, работал в неукраинских интересах. Не в подполье, не прячась в лесах и болотах, а открыто и нагло, снимая офисы в центре столицы и летая напрямую к Путину за инструктажем. Во главе этой агентуры стоит кум и агент Путина Медведчук», — подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак обратился лично к главам фракций дать в зале ответ, будут ли они голосовать за создание ВСК по Медведчуку.

«Я сознательно назову имена председателей фракций — господина Герасимова, г-на Березюка, г-на Ляшко, г-жу Тимошенко — для того, чтобы в соответствии с регламентом председательствующий мог им предоставить слово для реплики. Чтобы каждый мог сказать: он с Украиной, или с Медведчуком? Будет ли он голосовать за создание ВСК по Медведчуку, или нет», — сказал руководитель фракции НФ.

Он также привел в пример поведение новозеландской птички в случае опасности. «Расскажу о птичке, которая живет в Новой Зеландии. Называется какАбо. Она уникальна абсолютной неспособностью замечать опасность. Когда к ней крадется хищник, она умеет только прижиматься к земле. Сегодня эта странная птица внесена в Красную книгу, как вымирающий вид», — отметил Максим Бурбак.

«Искренне хочу, чтобы эта история не была ни об одном из нас, политиков, от которых зависит судьба страны. Верю, что лидеры демократических фракций нашего парламента, видят опасность, а потому рассчитываю на честный ответ о поддержке ВСК по расследованию деятельности Медведчука», — заключил руководитель фракции НФ.

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