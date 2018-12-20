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Главные новости за 20 декабря 2018 года

Главные новости за 20 декабря 2018 года

Люди по всей Украине могут остаться без воды с 1 января. 1 января 2019 года водоканалы по всей стране могут остаться без электроэнергии, в результате чего будет прекращена подача воды в дома и квартиры жителей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Как отметили в ведомстве, такие тревожные изменения в работе предприятий связаны с введением в силу закона «О рынке электрической энергии», согласно которому водоканалы должны предоставлять поставщикам электричества 100% предоплаты. Для этого до 1 января предприятиям нужно заключить новые договоры с энергоснабжающими организациями. В случае, если договоров не будет, водоканалы по всей стране останутся без электричества.

На Сумщине учительница математики взяла в заложники школьников. В городе Шостка (Сумская область) 70-летняя учительница математики у себя в кабинете заперлась вместе с пятиклассниками и не выпускала их вплоть до приезда полиции. У детей началась паника, а семерым пришлось даже оказывать медицинскую помощь. Учительница заперлась с детьми перед открытым уроком, на который пришла аттестационная комиссия. Она объясняет, что заперлась потому, что не хотела проходить аттестацию.

В Одессе с 19-го этажа сорвался лифт с человеком внутри. Сегодня, 20 декабря, в Одессе на Французском бульваре в доме № 22 в шахту с 19-го этажа упал лифт. В момент падения внутри лифта находился человек. В национальной полиции подтвердили, что такой инцидент имел место быть, на месте ЧП работают спасатели.

В Раде «стенка на стенку» подрались нардепы. В четверг, 20 декабря, В Верховной Раде подрались народные депутаты. Юрий Береза напал на Нестора Шуфрича после того, как тот сорвал с парламентской трибуны плакат «Агента Путина Медведчука – под суд!» После этого в зале парламента завязалась массовая потасовка в формате «стенка на стенку». Через минуту страсти стихли, и нардепы разошлись по своим местам.

В популярном столичном баре возник конфликт из-за украинского языка. В популярном столичном баре «Портер Паб» между посетителем и барменом разгорелся языковой скандал. Об инциденте рассказали в Facebook участники сообщества Mova. Началось все с того, что сотрудник бара проигнорировал просьбу клиента общаться с ним на украинском языке. А когда посетитель заведения обратился к бармену снова, тот набросился на него с кулаками.

На Украину вновь обрушатся снегопады. Погода в Украине меняется. В ближайшие сутки по всей стране пройдут осадки. Как сообщает Гидрометцентр, морозы в Украине отступят. Им на смену придут снегопады и холодные дожди. Относительно сухо будет лишь на юге страны. В остальных регионах снег будет валить до конца недели.

Уфологи из США засекли НЛО в районе Бермудского треугольника. Американские уфологи утверждают, что обнаружили новые доказательства существования НЛО. Сделать это они смогли благодаря онлайн-сервису Google Maps. Ученые говорят, что неопознанный летающий объект пролетал во Флориде рядом с небезызвестным Бермудским треугольником.

Британский ученый заявил, что сфотографировал Лох-несское чудовище. Ученый из Великобритании Рики Филлипс заявил, что снял легендарное Лох-несское чудовище на свою камеру. Он также показал снимок. Как пишет таблоид The Sun, исследователь работал на берегу реки Ойх рядом с озером Лох-Несс, когда услышал «странный металлический звук», спугнувший птиц, и напоминавший дыхание. Тогда он и увидел чудовище, которое быстро скрылось в воде.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, драка, Украина, общество, Одесса, вода, погода, депутаты, мир, скандал, политика, наука, лифт, бар, Сумы

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