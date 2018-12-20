Польша отзывает посла из Украины за слишком лояльное отношение к бандеровцам

Президент Польши Анджей Дуда отозвал посла Яна Пекло из Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства принял это решение еще 4 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Пекло должен покинуть пост 31 января 2019 года, сообщает Укринформ.

По информации польского издания Do Rzeczy, вероятной причиной отзыва Яна Пекло могло стать его лояльное отношение к бандеровцам. Однако официальная причина отзыва не называлась.

Добавим, что пока что не известно, кто займет его место.

Ранее «Фраза» сообщала, 11 ноября 2016 года в Польше во время «Марша независимости» неизвестные сожгли флаг Украины.

14 ноября польские националисты избили людей, которые сожгли флаг Украины.

15 ноября польские националисты заявили, что они не имеют отношения к надругательству над украинским флагом, однако знают, кто это сделал.

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что сожжение украинского флага в Варшаве во время «Марша Независимости» могло быть пророссийской провокацией.