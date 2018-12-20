Новинский с трибуны ВР: Уважаемые депутаты, не подыгрывайте избирательной кампании Порошенко, ему осталось недолго

Антиправославными законопроектами власть окончательно противоставила себя народу. Об этом с парламентской трибуны заявил глава фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, сообщает «Апостроф».

«В нарушение регламента коалиция пытается поставить в повестку дня и проголосовать законопроекты, направленные на уничтожение канонической Украинской православной церкви. Этим власть окончательно противопоставила себя украинскому народу», — отметил Новинский.

По убеждению главы фракции, причина — критически низкие рейтинги власти: большинство реформ провалены, люди живут в нищете, в стране война, доверие к власти на нуле. Единственным общественным институтом, которому доверяют украинцы, осталась церковь.

«Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине — Украинской православной церкви, прихожанами которой являются более 32% граждан Украины, это около 10 миллионов человек, которые сегодня могут быть лишены права на свободу совести и религии. Авторами законопроекта УПЦ названа инструментом манипуляций Кремля без каких-либо доказательств. В верующих УПЦ власть видит для себя угрозу. „Оппозиционный блок“ выступает против создания провластных религиозных организаций за счет ущемления в правах трети украинского народа. Это преступление против государства», — отметил народный депутат в своем выступлении.

Новинский призвал парламент остаться в конституционном поле и не подыгрывать избирательной кампании уходящего Президента Петра Порошенко, уровень недоверия к которому со стороны украинского общества превышает 80%.

Как отмечает ForUm, законопроект № 4511 предусматривает особую процедуру регистрации религиозных организаций и процедуру согласования кандидатур священников УПЦ с исполнительной властью, что является дискриминацией и противоречит ст. 24 Конституции Украины. Законопроект № 4128 предусматривает изменение устава религиозной общины незначительным количеством голосов ее членов, что позволяет организовать незаконный переход в другие конфессии и фактически легализует рейдерство храмов и церковной собственности в пользу провластной церкви. Законопроект № 5309 предлагает необоснованное и насильственное переименование УПЦ, что также является дискриминацией этой конфессии и противоречит Конституции.