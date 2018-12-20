Патриарх Кирилл призвал мировое православие не признавать ПЦУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл жестко высказался по поводу созданной на «объединительном соборе» 15 декабря в Киеве Православной церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», он также призвал мировое православие не признавать ее.

Как сообщает пресс-служба РПЦ, патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей.

В обращении, в частности, говорится: «Призываю вас и всю полноту вашей святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение».

Как писала «Фраза», предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что теперь будет с митрополитом Онуфрием.

Сообщалось, что православные знают только одного Митрополита Киевского и всея Украины – Онуфрия: результаты опроса.