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На Одесщине 13-летняя девочка устроила в школе «газовую атаку»

На Одесщине 13-летняя девочка устроила в школе «газовую атаку»

В среду, 19 декабря, в Одесской области в городе Черноморск в одной из школ произошло ЧП: 13-летняя ученица распылила перцовый газ. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ведомстве отметили, что в результате «газовой атаки» в больницу были срочно доставлены четверо учеников шестого класса. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего детей отпустили домой.

В данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей девочки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце сентября 2018 года в школе № 51 Запорожья случилось ЧП: тут распылили из баллона неизвестный «раздражающий газ». Пострадали минимум 28 детей.

9 ноября в городе Тараща (Киевская область) 15-летний подросток в школе распылил перцовый газ

Тэги: газ, общество, школа, дети, Черноморск

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