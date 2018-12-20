На Украину вновь обрушатся снегопады

Погода в Украине меняется. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшие сутки по всей стране пройдут осадки.

Как сообщает Гидрометцентр, морозы в Украине отступят. Им на смену придут снегопады и холодные дожди.

Относительно сухо будет лишь на юге страны. В остальных регионах снег будет валить до конца недели.

На западе страны днем потеплеет до 4 градусов, ночью будет до 3 мороза. В центре и на севере Украины днем будет до 1 тепла, а ночью до 5 мороза. На востоке днем может потеплеть до 3 градусов, а ночью будет до 3 мороза. На юге днем потеплеет до 6 градусов, а ночью будет до 3 мороза.

В Киеве ожидаются снегопады, сменяемые холодным дождем. Днем ожидается до 1 тепла, ночные морозы уйдут, и температура будет падать лишь до минус 1 градуса.

Как писала «Фраза», ранее в Украине уже валил снег.

Ранее киевлян пугали аномальным морозом.