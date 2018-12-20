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«Дневник на стол и родителей в школу». Винницкая учительница запретила малышам посещать храмы УПЦ

«Дневник на стол и родителей в школу». Винницкая учительница запретила малышам посещать храмы УПЦ

В Виннице местная учительница школы №15, ведущая младшие классы, запрещает своим ученикам ходить в храмы Украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят родители детей.

Как передает СПЖ, учительница написала соответствующий пост в социальной сети.

УПЦ она назвала «московской сектой». Если же дети пойдут в храмы, то, как говорится в посте, «дневник на стол и родителей в школу».

Одна из мам говорит: «Родители очень обеспокоены таким настроем учителя и волнуются, что за закрытыми дверями класса детям, которым еще нет и десяти лет, ведется вот такая пропаганда, которая направлена на разжигание религиозной вражды».

Сама школа находится рядом с храмом УПЦ, и большинство детей являются его прихожанами.

Как писала «Фраза», митрополита УПЦ Онуфрия поддержала еще одна западная церковь.

Ранее ПЦУ уже признали американцы, гомосексуалисты и греко-католики.

Тэги: общество, школа, дети, Винница, новости православия, УПЦ

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