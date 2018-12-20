В США нашли останки рогатого динозавра

На юго-западе США палеонтологи из Музея естественной истории и науки штата Нью-Мексико обнаружили останки ранее неизвестного науке рогатого динозавра. Как выяснили журналисты «Фразы», предположительно, ящер относится к группе т.н. церотопсов, обитавших в поздний меловой период.

Как передает «Мир24» со ссылкой на специализированный ресурс Phys.org, по результатам исследования обнаруженных окаменелых осатанков, новый вид древних ящеров получил название Crittendenceratops krzyzanowskii, в честь ныне покойного научного сотрудника музея Стэна Кшижановского.

Сообщается, что от остальных представителей группы церотопсов, «нового» ящера отличает уникальное строение «головного щита». Предположительно, вес динозавра достигал примерно 750 килограммов, а его длина оставляла примерно 3,4 метра.

Как писала «Фраза», ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров.

Ранее сообщалось, что в селе под Киевом женщина нашла у себя на огороде огромную игуану, приняв ее за динозавра.