Под Киевом скоро всем подложат настоящую свинью

В рамках шоу-программы «Новогодняя сказка» в «Парке Киевская Русь» кроме лошадей и осликов гости смогут вживую увидеть символ 2019 года — свинку. Как выяснили журналисты «Фразы», продлится программа аж до Старого Нового года 13 января.

В ближайшие выходные с 22 по 25, а также 29-30 декабря Древний Киев в Княжестве Киевская Русь подарит всем посетителям интерактивный спектакль-мюзикл, главными героями которого станут лошади и актеры театра Древнего Киева. Постановка будет сопровождаться огненными спецэффектами, конно-трюковыми выступлениями, использованием средневекового оружия. Представление будет интересным и познавательным как для детей, так и для взрослых. Уникальность спектакля еще и в том, что пройдет он на древнеславянском языке. Зрители смогут не только наблюдать за представлением, но и стать участником этой сказочной феерии. А согреться можно будет не только в Княжеской корчме, но и приняв участие в веселых славянских забавах, конкурсах и играх. 25 декабря программа будет дополнена настоящим рождественским вертепом.

С 15 декабря в Древнем Киеве своих гостей ждет Главная Резиденция Нового Года. В ней большие и маленькие посетители встретятся с добрым дедушкой-волшебником, смогут положить письмо в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроить яркую фотосессию. Главная сказочная резиденция будет открыта для посетителей каждый день до 13 января.

В ночь с 31 декабря 2018 г. с 20:00 на 1 января 2019 г. посетителей ждет яркая праздничная шоу-программа с подарками и угощениями абсолютно для каждого, бесплатным катанием на лошадях, шоу двойников с выступлением Оли Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменской и Потапа, беспроигрышная лотерея подарков, поздравления от Князя и Княгини киевских, интерактивы от сказочных персонажей и праздничный фейерверк. А при предварительном бронировании также можно будет заказать столики с праздничным ужином в Княжеской корчме.



Приехав в Княжество Киевская Русь гости попадут в настоящий живой средневековый город с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней. В Древнем Киеве со всего мира собраны лошади уникальных исторических пород. Каждый посетитель может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться верхом, в санях или в экипаже.

В Княжестве Киевская Русь посетители смогут прогуляться улочками средневекового города, зайти в гости к его обитателям, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло», а детей порадует яркий веревочный куб-лабиринт «Мышеловка». Гости смогут зайти в Княжескую костюмерную, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию в них. А потом — посетить магазин и выбрать оригинальные новогодние подарки родным, друзьям и коллегам.

Отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в Княжеской корчме, а также в беседках и на амфитеатре. А для того, кто пожелает продлить свою Новогоднюю сказку еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета на «Новогоднюю сказку»: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно. На Рождество 6-7 января билет для взрослых — 200 грн.

Цена билета на Новогоднюю ночь: полный билет для взрослого — 395 грн., для пенсионеров и студентов — 250 грн., для детей школьного возраста — 150 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com