С Коломойского хотят «сбить» миллиарды через швейцарский суд

Национальный банк Украины обратился в швейцарский суд с многомиллиардным иском к бывшему акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее регулятор безуспешно пытался решить вопрос в рамках досудебного порядка.

Как передает «Экономист», судебный иск на общую сумму 6,64 млрд гривен подан по зарегистрированному месту жительства Игоря Коломойского ‒ в первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы. Сообщается, что НБУ просит суд взыскать ответчика указанную сумму, поскольку он, по мнению регулятора, является финансовым поручителем перед Нацбанком по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования в 2016 году.

Отмечается, что еще в июне текущего года НБУ пытался урегулировать вопрос возврата задолженности с Игорем Коломойским в досудебном порядке, однако переговоры ни к чему не привели. В связи с этим, регулятор был вынужден обратиться в швейцарский суд с соответствующим исковым требованием.

Как писала «Фраза», суд Лондона арестовал активы Коломойского и Боголюбова по всему миру.

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