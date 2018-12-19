Viber назвал самые разговорчивые регионы Украины

Компания Viber провела исследование активности среди своих пользователей на территории Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», на сегодняшний день мессенджер установлен у 97% владельцев всех смартфонов в нашей стране.

По данным компании, наиболее общительными в Украине оказались жители крупных городов. Так, доля Киева составила 31% от активных пользователей, на втором месте оказался Днепр с 17%, а на третьем Одесса — 13.2%.

Также статистика активности говорит, что в 2018 году в Украине было создано более 4 тысяч сообществ в Viber, участниками которых сегодня являются около 4-х миллионов пользователей. При этом самое многочисленное сообщество в Украине создала и развивает певица Тина Кароль — на него подписаны около 400 тыс. пользователей.

Как заявила директор по коммуникациям Viber Яна Рожкова, в 2019 году украинских пользователей мессенджера ожидают новые функции, еще больше интересного контента и возможностей для коммуникации.

Как сообщала «Фраза», украинская певица Тина Кароль открыла свое персональное сообщество в Viber в июле 2017 года.