Главные новости за 19 декабря 2018 года

Корь в Украине: за год болезнью заразились уже почти пятьдесят тысяч человек. Корью в Украине с начала года заразились уже 49 518 человек. Такие данные озвучили в Минздраве.

В киевском лицее произошел пожар – спасать детей никто не спешил. На Дарнице в Киеве произошло ЧП. Тут горел лицей общественно-естественного профиля №303.

В Каменском зафиксирована очередная вспышка опасной болезни – местный горсовет бьет тревогу. В Каменском Днепропетровской области бушует коклюш. С начала года тут зафиксирован уже десятый случай.

Митрополита УПЦ Онуфрия поддержала еще одна западная церковь. Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поддержали в Чехии. Об этом заявил иерарх церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Бероунский Иоаким (Грдый).

В Бразилии гигантский пожар испепелил целый город. В Бразилии в городе Манаус (штат Амазонас) бушевал гигантский пожар. Огонь сжег не менее шестисот домов, фактически превратив населенный пункт в пепел.

Илон Маск открыл уникальный скоростной туннель под Лос-Анджелесом. Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск открыл уникальный скоростной туннель под Лос-Анджелесом. Его построили всего за год.