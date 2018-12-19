«Прямой» запускает вещание на языке жестов: первые подробности

Программы телеканала «Прямой» будут выходить в эфир с переводчиками жестового языка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов.

«С 20 декабря „Прямой“ канал начнет вещание в эфире при поддержке и помощи переводчиков языка жестов. Слабослышащие люди смогут полностью смотреть и понимать информационное вещание. Я надеюсь, что именно „Прямой“ канал заложил основу для того, чтобы глухие люди были максимально близки к информации», — рассказал Семенов.

Он добавил, что первый спецвыпуск с переводчиком языка жестов выйдет в эфир 20 декабря в 19:45.