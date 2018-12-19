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«Нельзя медлить»: Турчинов анонсировал новый поход украинских моряков в Мариуполь

«Нельзя медлить»: Турчинов анонсировал новый поход украинских моряков в Мариуполь

Украина планирует осуществить новый проход своих военных кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью ВВС Украина.

В частности, он утвердительно ответил на вопрос, будут ли украинские военные корабли снова пытаться пройти через Керченский пролив, подчеркнув, что это очень важно для страны: «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма».

При этом секретарь СНБО отметил, что с прохождением кораблей нельзя медлить и добавил, что для такого прохождения Украина намерена обратиться к своим партнерам, в частности, ОБСЕ с целью присутствия их представителей на бортах суден. Он также добавил, что было бы логично, чтобы в Азовском море на помощь Украине появились корабли НАТО.

В то же время Турчинов признал, что на данный момент подобная инициатива «не получила ответа». «Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что «агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море».

Между тем, говоря об усилении береговой обороны Черного и Азовского побережий Турчинов заявил, что новые ракетные комплексы помогут Украине защищаться в морях и позволят уничтожить Керченский мост: «Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован».

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

Вечером 26 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

28 ноября Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря.

Тогда же он связал агрессию России с намерением «пошатнуть» процесс предоставления автокефалии украинской православной церкви и международной финансовой помощи.

29 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что не считает ошибкой приказ двум катерам и буксиру отправиться из Одессы в Мариуполь, так как «мы должны были показать, все-таки не закрывать свое лицо, показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера».

6 декабря стало известно, что США готовятся ввести один из своих военных кораблей в воды Черного моря.

Тэги: Россия, Александр Турчинов, НАТО, политика, ОБСЕ, Керченский пролив, новости Украины

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